Türkmenköy’ün zirve yürüyüşü sürüyor

İktisatbank BTM 1. Lig’in ilk devresinin son haftası olan 9. Haftasında Kırmızı Grup’ta hedefleri farklı Türkmenköy ile German Gold Akova takımlarının mücadelesinin galibi 2 -1’lik skorla Türkmenköy oldu.Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı karşılaşmada ev sahibi Türkmenköy ilk devrede 28. dakikada Cemil, 35. Dakikada ise Hüseyin Keleş’in golleriyle 2 -0’ı yakalarken Akova 90. Dakikada Oğuzhan’la skoru 2 -1 yaptı ve maçta böyle tamamlandı.Bu sonucun ardında Türkmenköy puanını 17 yaparak 2. sıraya yükselirken, German Gold Akova 7 puanla 9. sırada kaldı.İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu