Türkmenköy’ün zirve yürüyüşü sürüyor

Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı karşılaşmada ev sahibi Türkmenköy ilk devrede 28. dakikada Cemil, 35. Dakikada ise Hüseyin Keleş’in golleriyle 2 -0’ı yakalarken Akova 90. Dakikada Oğuzhan’la skoru 2 -1 yaptı ve maçta böyle tamamlandı.
Bu sonucun ardında Türkmenköy puanını 17 yaparak 2. sıraya yükselirken, German Gold Akova 7 puanla 9. sırada kaldı.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem's Cons. Çanakkale TSK
|9
|7
|2
|0
|22
|5
|17
|23
|2.
|Türkmenköy ASK
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|7
|17
|3.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|9
|4
|4
|1
|21
|14
|7
|16
|4.
|Pile TSK
|9
|4
|1
|4
|17
|16
|1
|13
|5.
|Vadili TÇBSK
|9
|3
|4
|2
|14
|13
|1
|13
|6.
|Geçitkale GSK
|9
|3
|3
|3
|18
|14
|4
|12
|7.
|Mehmetçik TÇBSK
|9
|3
|3
|3
|13
|18
|-5
|12
|8.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|13
|15
|-2
|9
|9.
|German Gold Akova Vuda
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|-3
|7
|10.
|Görneç KSK
|9
|0
|0
|9
|0
|27
|-27
|0