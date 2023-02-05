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Türkmenköy’ün zirve yürüyüşü sürüyor

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Türkmenköy’ün zirve yürüyüşü sürüyor
İktisatbank BTM 1. Lig’in ilk devresinin son haftası olan 9. Haftasında Kırmızı Grup’ta hedefleri farklı Türkmenköy ile German Gold Akova takımlarının mücadelesinin galibi 2 -1’lik skorla Türkmenköy oldu.
Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı karşılaşmada ev sahibi Türkmenköy ilk devrede 28. dakikada Cemil, 35. Dakikada ise Hüseyin Keleş’in golleriyle 2 -0’ı yakalarken Akova 90. Dakikada Oğuzhan’la skoru 2 -1 yaptı ve maçta böyle tamamlandı.
Bu sonucun ardında Türkmenköy puanını 17 yaparak 2. sıraya yükselirken, German Gold Akova 7 puanla 9. sırada kaldı.
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem's Cons. Çanakkale TSK 9 7 2 0 22 5 17 23
2. Türkmenköy ASK 9 5 2 2 14 7 7 17
3. Kaplıca Karadeniz 61 SK 9 4 4 1 21 14 7 16
4. Pile TSK 9 4 1 4 17 16 1 13
5. Vadili TÇBSK 9 3 4 2 14 13 1 13
6. Geçitkale GSK 9 3 3 3 18 14 4 12
7. Mehmetçik TÇBSK 9 3 3 3 13 18 -5 12
8. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 9 2 3 4 13 15 -2 9
9. German Gold Akova Vuda 9 2 2 5 13 16 -3 7
10. Görneç KSK 9 0 0 9 0 27 -27 0
 
 
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