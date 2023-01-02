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Türkmenköy’den, Şah Gazilere’e teşekkür plaketi

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Türkmenköy’den, Şah Gazilere’e teşekkür plaketi
İktisatbankası BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’de kulüp başkanı Meftun Türker, Londra Türkmenköy FC başkanı Şah Gaziler’e kulübe katıklarından dolayı teşekkür plâketi takdim etti.
Kulüp başkanı Meftun Türker, yöneticiler Mustafa Altınoğlu, Özkan Gaziler ve eski başkanlardan Sadrettin Tavukçu ile yemekte bir araya gelen Şah Gaziler’e, kulübe katkılarından ve desteğinden dolayı teşekkür plâketi verildi.
Yemekte iki kulüp ile ilgili durum değerlendirmesi yapılırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
 
 
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