Turkcell U15 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turkcell U15 Ligi'nde 2.tur maçları oynanırken, Gönyeli,Baf Ülkü Yurdu, Yeni Boğaziçi, MTG, K.Kaymaklı, Dörtyol Doğan Türk Birliği ve Göçmenköy takımları çeyrek finale yükseldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde 2.tur maçları oynandı. Çeyrek finale kalan takımlar belirlenirken bu turda maçlar çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Çeyrek final maçlarının 3'ü 23 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanırken, SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi karşılaşması 24 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak. Tüm maçlar 17.00'de başlayacak.

Program şöyle;

23 Nisan 2022 Cumartesi

Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Baf Ülkü Yurdu

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - Mağusa Türk Gücü

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Doğan Türk Birliği - Göçmenköy İYSK

24 Nisan 2022 Pazar

Dörtyol AdemNural Stadı: SFC Dörtyol - Yeniboğaziçi DSK

