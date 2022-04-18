Turkcell U15 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde 2.tur maçları oynandı. Çeyrek finale kalan takımlar belirlenirken bu turda maçlar çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Çeyrek final maçlarının 3'ü 23 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanırken, SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi karşılaşması 24 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak. Tüm maçlar 17.00'de başlayacak.
Program şöyle;
23 Nisan 2022 Cumartesi
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Baf Ülkü Yurdu
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - Mağusa Türk Gücü
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Doğan Türk Birliği - Göçmenköy İYSK
24 Nisan 2022 Pazar
Dörtyol AdemNural Stadı: SFC Dörtyol - Yeniboğaziçi DSK
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