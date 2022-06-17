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Turgut Kaan ve Mikail, Gençlik Gücü’nde

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Turgut Kaan ve Mikail, Gençlik Gücü’nde
Gökhan KUZU
Yonpaş Dumlupınar’ın başarılı defans oyuncusu Turgut Kaan Çoban, Gençlik Gücü ile anlaştı.
Turgut Kaan, Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı ve teknik direktör Niyazi Göksun ile bir araya gelerek anlaşma için el sıkıştı.
Bonservisi elinde olan Turgut Kaan son 2 sezondur Yonpaş Dumlupınar takımında ter dökmüştü. Turgut Kaan 2022-2023 sezonunda da Süper Lig’de ter dökecek.
Öte yandan kiralık olarak Kaymaklı’da forma giyen Cihangir futbolcusu Mikail Sivri de yeni sezonda Gençlik Gücü forması giyecek.  
 
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