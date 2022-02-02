Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'u, Şubat ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo mavili takımın, bu süreçteki en büyük avantajı ise 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak olması

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.

Karadeniz ekibi, lige verilen ara sonrasında ise zirve yarışını yakından ilgilendiren birbirinden kritik maçlar oynayacak.

Bordo mavililer, Şubat ayındaki zorlu periyoda cumartesi günü sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Toparlanma sürecine giren İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 5 maçı kazandı.

Trabzonspor, taraftarı önünde formdaki rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında ise takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Şampiyonluk yarışının seyri açısından büyük öneme sahip mücadele, 13 Şubat Pazar günü oynanacak.

Bordo mavililer, bir hafta sonra da ligde 3'üncü sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İki takımın, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynadığı maç 1-1 sona ermişti.

Karadeniz ekibi, Şubat ayını evinde oynayacağı YukatelKayserispor karşılaşması ile tamamlayacak.

Trabzonspor, Mart ayının ilk haftasında ise Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

