banner762
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
8 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
113 0
 
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
907 0
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
15 0
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
84 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
111 0
banner797

Trabzonspor'un zorlu fikstürü

banner476

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'u, Şubat ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo mavili takımın, bu süreçteki en büyük avantajı ise 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak olması

banner714
Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.
Karadeniz ekibi, lige verilen ara sonrasında ise zirve yarışını yakından ilgilendiren birbirinden kritik maçlar oynayacak.
Bordo mavililer, Şubat ayındaki zorlu periyoda cumartesi günü sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Toparlanma sürecine giren İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 5 maçı kazandı.
Trabzonspor, taraftarı önünde formdaki rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında ise takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Şampiyonluk yarışının seyri açısından büyük öneme sahip mücadele, 13 Şubat Pazar günü oynanacak.
Bordo mavililer, bir hafta sonra da ligde 3'üncü sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
İki takımın, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynadığı maç 1-1 sona ermişti.
Karadeniz ekibi, Şubat ayını evinde oynayacağı YukatelKayserispor karşılaşması ile tamamlayacak.
Trabzonspor, Mart ayının ilk haftasında ise Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
 

banner342
Etiketler; #Trabzonspor #Spor Toto süper Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.