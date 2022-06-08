Törehan hedeflerini açıkladı

Miracle Değirmenlik Kulübü Başkanı Hakan Törehan önceki akşam katıldığı televizyon programında kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Törehan, Değirmenlik kulübünün kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalıştıklarını ve 5 yıl içinde bunu başarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Hakan Törehan Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın saha zemininin değişeceğini belirterek tribünlere de canlı yayın için gerekli odaların da yapılacağını kaydetti.
“U-15 takımımızı Avrupa’ya Dünya Kupası Turnuvası’na katılmak için gönderme girişimlerimiz var” diyen Törehan gençlerin yurt dışına açılmasının önemine vurgu yaptı.
Hakan Törehan Değirmenlik takımı ile Süper Lig şampiyonluğu olduğunu Karşıyaka’da 1. Lig şampiyonluğu Demirhan’da ise BTM şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek tüm transferlerin bu doğrultuda yapıldığını kaydetti.
“Kasım için kulübü ve kendisiyle anlaştık. Semih ile anlaştık Lefke’nin kararını bekliyoruz” diyen Hakan Törehan yabancı oyuncu konusunda da iddialı çalıştıklarını Sow ya da Dembaba’yı getirmek için girişim yaptıklarını; bu iki futbolcu olmazsa şu an milli takımda oynayan bir futbolcu ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Kendisine yöneltilen “Federasyon başkanlığına aday mısınız?” sorusuna ise “Federasyon başkanlığını düşünmüyorum. Kulüpler Birliği’ne kırgınım” diye cevap verdi.
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