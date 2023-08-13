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Töre, Cahit Çulluoğlu Anı Maçına katıldı

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Güzelyurt’un tanınmış simalarından 2021 hayatını kaybeden Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen ve Baf Ülkü Yurdu ve Binatlı’nın karşı karşıya geldiği anı maçına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de katılarak maç sonunda kupa verdi

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Töre, Cahit Çulluoğlu Anı Maçına katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt’un tanınmış simalarından 2021 hayatını kaybeden Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maç etkinliğine katıldı. 
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Baf Ülkü Yurdu ve Binatlı’nın karşı karşıya geldiği maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi. 

İlk sözü alan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yapılan maçın Cahit Çulluoğlu’nun futbola karşı hissiyatının değer bulması açısından anlamlı olduğunu söyledi. Özçınar, anı maçına katkı koyan herkesi kutladı. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Cahit Çulluğu’nu iki sene önce kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını ifade ederek onun vatan, millet sevgisi yanında insan sevgisi ile de her zaman hatırlanacağını kaydetti. 
Esnaflığı süresince Güzelyurt dışından inanların da ona sohbetini çok sevdikleri için gittiğini belirten Töre, kendisinin de zaman zaman bu sohbete katıldığını belirtti. 
Çulluoğlu’nu Güzelyurt halkının asla unutmayacağını ifade eden Töre, bölgenin iki güzide takımının da maçta bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi. 
 
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