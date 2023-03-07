Tolga Güçsoy Dervish’e önemli görev

Kıbrıslı Türk Antrenör Tolga GüçsoyDervish, Avrupa'nın en büyük ve önemli genç takımlar turnuvasında görev yapacak.

Haziran ayında Madrid'de düzenlenecek olan turnuvada Avrupa'nın birçok önemli kulübünün genç takımı mücadele edecek.

Kıbrıslı Türk Antrenör Tolga GüçsouDervish ise Nextstar FC Academy'nin başında bu turnuvada görev alacak.

