Tolga Güçsoy Dervish’e önemli görev

Kıbrıslı Türk Antrenör Tolga GüçsoyDervish, Avrupa'nın en büyük ve önemli genç takımlar turnuvasında görev yapacak.
Haziran ayında Madrid'de düzenlenecek olan turnuvada Avrupa'nın birçok önemli kulübünün genç takımı mücadele edecek.
Kıbrıslı Türk Antrenör Tolga GüçsouDervish ise Nextstar FC Academy'nin başında bu turnuvada görev alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.