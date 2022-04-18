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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı

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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
Başkan
Sabri Çelik
Üyeler
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman
Hikmet Öksüzoğlu
İbrahim Çınar
Dursun Cumali Sucu
 
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