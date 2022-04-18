TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

Başkan

Sabri Çelik

Üyeler

Muhittin Boşat

Murat Ilgaz

Erol Ersoy

Orhan Erdemir

İsmet Arzuman

Hikmet Öksüzoğlu

İbrahim Çınar

Dursun Cumali Sucu

