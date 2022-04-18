TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
Başkan
Sabri Çelik
Üyeler
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman
Hikmet Öksüzoğlu
İbrahim Çınar
Dursun Cumali Sucu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.