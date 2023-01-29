Tepede puanları paylaştılar

Stadyum:GönyeliStadı
Hakemler:Ali Özer, Mehmet Ekşici, EmreÇevikdal
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl, Osita, Kadir, Berkay, Rıdvan, AhmetEser, Yusuf
M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Memduh, Fidelis, Selçuk, Yasin, Eyyüp, Vakkas, Güvenç, Mustafa Vardi, Billy Osman
Goller: Dk. 37 Kahraman (Gönyeli), Dk. 26 Güvenç (M. Yeşilova)
Gökhan Kuzu
AKSA SüperLigin 16. HaftasındaGönyeli, Merit Alsancak Yeşilova’yı Tepe’de Gönyeli Stadında konuk etti.
Maçın ilk devresi tempolu ve gollü geçerken, rüzgâr avantajını kullanan Gönyeli daha baskılı oynarken, Merit AlsancakYeşilova kontra ataklarda etkili oldu. Maçın 26. Dakikasında Güvenç Sakallıoğlu takımını öne geçiren golü kaydetti. 0 – 1
Maçın 37. Dakikasında Güvenç’in golünün benzerini bu kez Kahraman Dönmez atarak skoru 1 – 1 yaparken, maç da devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede oyunun temposu düşerken, Merit AlsancakYeşilova, devrenin başında bulduğu birkaç pozisyonu da değerlendiremeyince 1 – 1’lik skora razı oldu. Gönyeli ise az pozisyon üretebildiği ikinci devrede gol üretemeyince maç 1 – 1 sona erdi.
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