Tepe’de düdük Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 13 ve 14 Kasım tarihlerinde oynanacak olan 9.haftanın programınıve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider Gönyeli ile Mesarya arasında Gönyeli Stadında oynanacak olan maçı Kerem Eran yönetecek.

Program ve maçları yönetecek hakemlerşöyle;

13 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Binatlı – YAK, Üner BerkalpStadı, Serkan Şimşek

Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı, Ali Özer

Göçmenköy – MAY, Atatürk Stadı, Turgay Misk

14 Kasım Pazar, Saat 14:30

Gönyeli – Mesarya, Gönyeli Stadı, Kerem Eran

GHE – MTG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay

Hamitköy – BÜY, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Dumlupınar – TOL, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim DAYI

