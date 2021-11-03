Tatar ve Dursun 10 gün süre istedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri'nin geçmiş sezondan kalma hakem ücretlerinin ödenememesi konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Görüşmede Maliye Bakanı Dursun Oğuz da bulundu. Yapılan açıklamada söz konusu ücret için KTFF'den süre istendi. Yarın yapılması planlanan eylem askıya alındı.

Toplantı sonrasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Bilindiği üzere bir süredir köylerimizle birlikte geçmiş sezondan kalan BTM Ligi’ne ait hakem ücretlerinin ödenmemesi ile alakalı olarak yaşadığımız sıkıntıları giderebilme adına mücadele etmekteydik.

Bu mücadele sonucunda dün Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine, Sayın Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda söz konusu meblağın hemen ödenmesi ve BTM Ligleri’nin takvimlendirilip başlaması gerektiği yönünde ciddi ısrarımız oldu.

Akabinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile bu sabah tekrardan Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldik. İlgili meblağın ödenebilmesi için Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun karar aldığını ancak şu anda yeni bir hükümetin kurulma aşamasında olmasından ve Bakanlar Kurulu toplantısı yapılma olanağının bulunmaması sebebiyle belli bir süreye ihtiyaç olduğu bize iletildi. Bizden yeni hükümetin kurulup konunun Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi ve Maliye Bakanlığı’ndan da bu ödeneğin yapılması konusunda zaman istendi.

Biz de futbol camiası olarak, kimse ile kavga etme niyetimizin olmadığını, tek amacımızın 70’in üzerinde köy kulübümüze ve bu bölgedeki gençlerimize sahip çıkmak ve en doğal hakları olan spor yapma haklarını kendilerine sağlamak olduğunu bildirdik.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Tatar ve Sayın Maliye Bakanı Oğuz’un tarafımıza vermiş olduğu garanti sonucunda biz de 10 günlük bir süreyle tüm eylemlerimizi askıya aldığımızı kendilerine ilettik. Akabinde Sayın Tatar ve Sayın Oğuz bizlere yeni kurulacak hükümet sonrasında bu meblağın hemen ödeneceğinin garantisini vermişlerdir.

Yaşanan bu süreçte tüm köylerimize, kulüplerimize ve paydaşlarımıza; bu olayda vermiş oldukları destek ve gösterdikleri dayanışma ruhu için teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,"