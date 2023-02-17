Takımlar depremin acısını formalarına taşıyor

Türkiye’deki büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden sporcu ve yönetici isimleri Aksa Süper Lig ile 1. Lig’in bazı takımlarında yaşatılacak

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’den bazı takımlar Türkiye’deki büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden sporcu ve yönetici isimlerini taşıyacak formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.Mağusa Türk Gücü’nün ardından Göçmenöy Kulübü de A ve A2 Takımı, ChinaBazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Yeniboğaziçi takımları da formalarını değiştirdi.GENÇLİK GÜCÜ DE ‘MELEKLER TAKIMI’ TEMALI BEYAZ FORMASIYLA OYNAYACAKChinaBazaar Gençlik Gücü ligin ikinci devresinde ağırlıklı “Melekler Takımı” temalı ve sporcuların isimlerinin de yer aldığı beyaz formalarla sahaya çıkacak. Kulüp konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından görsel paylaşımla yaptı.KAYMAKLI DA ‘MELEKLER’ FORMASIYLA MÜCADELE EDECEKKüçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü de Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi anısına forma tasarladı.Kaymaklı, siyah forma üzerinde hayatını kaybeden sporcuların isimleri, isimlerin yanında kalpler ve okul logosu olan formanın tasarımını paylaştı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adını formalarımıza kazıdık. Şampiyon Meleklerimiz ve depremde kaybettiğimiz diğer canlarımızı bu sezon bizde Küçük Kaymaklı camiası olarak önce yüreğimizde sonrada sırtımızda taşıyacağız. Formalarımız sahamız içerisinde bulunan Storumuzda da satışa sunulacak ve tüm geliri “MELEKLER KÖYÜ” projesine bağışlanacaktır. Katkı koymak isteyen tüm taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ederiz.Unutmayacağız,unutturmayacağız.YENİBOĞAZİÇİ DE FORMASINI DEĞİŞTİRDİAksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçiligin geriye kalan haftalarında siyahlara bürünecek.Birinci Lig'in doğu temsilcisi Yeniboğaziçi, yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz melekler takımı anısına siyah renkli ve önünde melekler takımı yazılı forma yaptırdı. Alınan karar ile sezon sonuna kadar bu formaların giyileceği duyuruldu. Ayrıca formaların önünde melekler takımı anısına tasarlanan bir logonun da bulunacağı ifade edildi.Süper Lig lideri Türk Gücü’nde yönetim geçtiğimiz günlerde Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlarını oynayacağını açıklamıştı.Kulüpten yapılan açıklamada “Mağusa Türk Maarif Koleji deprem şehitlerimizin anısına 2022/2023 yılı Aksa Süper Lig, Northernland Kıbrıs Kupası, Aksa A2 ve Asbuzu U16 ‘da oynayacağımız tüm karşılaşmalara siyah ve onların isimlerini taşıyan formalarla mücadele edeceğimizin kararını üzüntü ile aldık. Her bir futbolcumuz depremde kaybetmiş olduğumuz Melekler takımındaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacak” ifadeleri de kullanılmıştı.