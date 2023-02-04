Süper Lig’de zorlu viraj

Aksa Süper Lig’de bu hafta özellikle alt sıralarda mücadeleden takımlar açısından 6 puanlık maçlar oynanacak. Türk Ocağı ile Gönyeli ve Hamitköy ile Çetinkaya arasındaki karşılaşmaların sonucu merakla bekleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 17. hafta bugün ve yarın oynanacak birbirinden zor maçlarla tamamlanacak.

Aksa Süper Lig’de biri başkent diğeri ise bölge derbisi olarak nitelendirilen iki zorlu maç yanında yine alt sıraları ilgilendiren iki maç bugün ve yarın oynanacak. Bölge derbisinde Mesarya bölgesinin iki güçlü takımı Mesarya ile Cihangir bugün Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Başkent derbisinde ise yarın Yenicami ile – K.Kaymaklı kozlarını paylaşacaklar.

Süper Ligde alt sıraları ilgilendiren iki önemli maç bugün oynanacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Türk Ocağı ile ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Gönyeli takımları Girne’de kozlarını paylaşacaklar. Öte yandan play-out hattından uzaklaşmak isteyen Hamitköy ile Çetinkaya takımları ise bugün Hamitköy’de zorlu bir maç oynayacaklar.

BİRİNCİ LİGDE ÜST SIRLARDA ZORLU MAÇLAR

Aksa 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka ikinci devrenin ilk haftasında almış olduğu mağlubiyet sonrasında bu hafta play-off hattında kalmak isteyen Yalova’yı konuk edecek. Zirve yarışında olan Baf Ülkü Yurdu ise play-off oynama hedefi olan zorlu Esentepe deplasmanına konuk olacak.Bir başka zirve hesabbı yapan ekip olan Pera Gençler Birliği ise play-off oynamak isteyen Düzkaya’yı konuk edecek.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

AKSA SÜPER LİG

4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek

Alsancak Yeşilova – ChinaBazaar Gençlik Gücü, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Mesarya – Cihangir, Hasan Onalt Stadı, Mehmet Sezener

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir

5 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yenicami – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

Dumlupınar – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk



AKSA 1. LİG

4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Esentepe – Baf Ülkü Yurdu, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

Mormenekşe – Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Dörtyol – Ünimar Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan

Larnaka Gençler Birliği – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan

5 Şubat Pazar, Saat 14:00

Binatlı – Yeniboğaziçi, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

Yenierenköy – Lapta, Mormenekşe Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu

Yılmazköy – İncirli, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna

Miracle Karşıyaka – Yalova, Şengül Törehan Stadı, Ali Özer



