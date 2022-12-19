Süper Lig’de hafta Perşembe günü başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 25 Aralık Pazar günü ülke genelinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle 14. haftayı 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak. 22 Aralık Perşembe günü Göçmenköy ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları saat 19.00’da Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. 23 Aralık Cuma günü ise Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasındaki derbi mücadelesi Mete Adanır Stadı’nda, Yonpaş Dumlupınar ile Çetinkaya arasındaki karşılaşma ise Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. 24 Aralık Cumartesi günü ise Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki karşılaşma saat 18.00’de Atatürk Stadı’nda yer alacak. Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:



22 Aralık Perşembe

Atatürk Stadı: Göçmenköy – CB Gençlik Gücü (19.00)

23 Aralık Cuma

E. Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Gönyeli (14.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Türk Ocağı (19.00)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Çetinkaya (19.00)

24 Aralık Cumartesi

Cihangir Stadı: Cihangir – Lefke (14.00)

Orhan Dural Stadı: Merit A. Yeşilova – M. Değirmenlik (14.00)

H. Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı (14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa T. Gücü (18.00)



