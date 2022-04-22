Süper Lig’de gözler dipte

Aksa Süper Lig’in 28. Haftası dün oynanan MTG – Cihangir maçıyla başlarken bugün sadece Girne Halk Evi – Gönyeli karşılaşması oynanacak. Ligin diğer 6 maçı ise Pazar günü oynanacak.

Ligde şampiyonluğa MTG takımı ulaşırken, ligden ilk düşen takım ise Girne Halk Evi olmuştu.

Bu hafta oynanacak maçlar sonucunda ikinci düşecek takımında belli olabileceği hafta da play-out hattında kimlerin mücadele edeceği de belli olabilir.

Haftanın en zorlu mücadelesi ise play-out hattı içinde bulunan Türk Ocağı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak.



Aksa Süper Lig 28. Hafta programı

DÜN

MağusaT.Gücü-Cihangir :1-1

BUGÜN

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Gönyeli (İsmail Ercan)

24 Nisan 2022, Pazar

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy (Ali Özer)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu (Osman Özpaşa)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova (Zekai Töre)

16.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy (Fehim Dayı)

16.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar (Mehmet Sezener)



