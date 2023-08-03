Süper Lig ve 1. Lig’e isim sponsorluğu için ihaleye çıkılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile AKSA arasındaki Süper Lig ve Birinci Lig isim sponsorluğu sona erdi.

İki yıllık anlaşmanın tamamlanmasının ardından KTFF isim sponsorluğu için yeniden ihaleye çıkıyor. KTFF Yönetim Kurulu konu ile ilgili aldığı kararı açıklarken ihaleinin 18 Ağustos Cuma günü sona ereceği ve kapalı zarf usulü teklif kabul edileceği belirtildi.

Çte yandan, KTFF yönetimi hakem formalarına sırt ve bacak taraflarına reklam alımı ile ilgili de ihaleye çıkma kararı aldı. İhaleye başvuru isim sponsorluğu gibi 18 Ağustos’ta tamamlanacak.

Sponsorluklarla ilgili KTFF’den şu açıklama yapıldı:

“2023-2024 futbol sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve 1. Lig’de isim sponsorluğu konusunda ihaleye çıkılmasına ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulüne göre teklif kabul edilmesine,

Müsabakalarda görev yapan hakemlerin formalarında “sırt” ve “bacak” taraflarında reklam alınması ile ilgili ihaleye çıkılmasına ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulü ile teklif kabul edilmesine,”

