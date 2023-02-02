Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 17. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
AKSA SÜPER LİG
4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek
Alsancak Yeşilova – China Bazaar Gençlik Gücü, Hidayet Çağlar Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Mesarya – Cihangir, Hasan Onalt Stadı, Mehmet Sezener
Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir
5 Şubat Pazar, Saat 14:00
Yenicami – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
Dumlupınar – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk
AKSA 1. LİG
4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran
Mormenekşe – Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Dörtyol – Ünimar Maraş, Adem Nural Stadı, Hüseyin Özkan
Larnaka Gençler Birliği – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan
5 Şubat Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Yeniboğaziçi, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
Yenierenköy – Lapta, 8 Ağustos Stadı, Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy – İncirli, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna
Miracle Karşıyaka – Yalova, Şengül Törehan Stadı, Ali Özer
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