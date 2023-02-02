Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 17. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

AKSA SÜPER LİG

4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek

Alsancak Yeşilova – China Bazaar Gençlik Gücü, Hidayet Çağlar Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Mesarya – Cihangir, Hasan Onalt Stadı, Mehmet Sezener

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir

5 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yenicami – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

Dumlupınar – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk

AKSA 1. LİG

4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Esentepe – Baf Ülkü Yurdu, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

Mormenekşe – Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Dörtyol – Ünimar Maraş, Adem Nural Stadı, Hüseyin Özkan

Larnaka Gençler Birliği – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan

5 Şubat Pazar, Saat 14:00

Binatlı – Yeniboğaziçi, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

Yenierenköy – Lapta, 8 Ağustos Stadı, Tufan Çerçioğlu

Yılmazköy – İncirli, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna

Miracle Karşıyaka – Yalova, Şengül Törehan Stadı, Ali Özer



