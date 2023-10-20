Süper Lig'de dev randevu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak dev derbi BeinSports kanalından yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19,00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan Galatasaray, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği çıkışı yakalamayan ve teknik direktör Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş ise oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

ZİYECH'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da sakatlığı geçen HakimZiyech'in oynayıp oynamayacağı son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen WilfriedZaha ile DavinsonSanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

GALATASARAY LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında MondihomeKayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, YılportSamsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

GALATASARAY SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

GALATASARAY SON 22 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY’DA ICARDİ, 14 MAÇTA 12 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu MauroIcardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

MauroIcardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

GALATASARAY YOĞUN FİKSTÜRE GİRİYOR

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayıp 22 gün sürecek bölümde 6 maça çıkacak.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, sırasıyla ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve AtakaşHatayspor ile karşılaşacak. "Cimbom" bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 2 maç yapacak.

BEŞİKTAŞ’TA SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Beşiktaş'ta ise Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta EricBailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ’TA GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan GedsonFernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

GedsonFernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.

"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan AndersonTalisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı

