“Süper Kupayı kazanmak istiyoruz”

China Bazaar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takım antrenörü Mine Dayı ilk kez düzenlenecek Kadınlar Süper Kupasını kazanmak istediklerini vurguladı

Necati KÜLAHLILARKıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa maçıyla kadınlar yeniden yeşil sahada buluşuyor... 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesiyle kadınlarda 2022-2023 sezonunun ilk resmi maçı oynanacak.Bu önemli maç öncesi China Bazaar Gençlik Gücü Kadın Takımı çalışmalarına devam ediyor. M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda son antrenmanı gerçekleştiren China Bazaar Kadın futbol takım antrenörü Mine Dayı yaptığı açıklamada kadınlar ilk kez düzenlenen Süper Kupa maçının kadınlar adına çok güzel bir adım olduğunu ifade etti. Dayı “Biz her şeyimizle sahaya çıkıp futbolumuzu oynanacağız. İlk kez düzenlenecek Kadınlar Süper Kupasını kazanmak istiyoruz. Rakip takım Dems Cons Mağusa Spor Akademisi takımına da başarılar dilerim. Güzel bir maç olsun. Her şey şampiyon melekler takımı için” dedi.