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Süper Kupa’da zorlu randevu

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Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Federasyon Kupası şampiyonu Türk Ocağı teknik direktörleri sezon öncesi zorlu bir maç oynayacaklarına dikkat çektiler

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Süper Kupa’da zorlu randevu
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Kupa,2022-23 sezonu Lig Şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Federasyon Kupası şampiyonu Türk Ocağı arasında Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Süper kupa bu yıl BRTK 60. yıl kupası finali olarak oynanacak.
Bu zorlu mücadele öncesinde MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu ile Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Burgaç gazetemize açıklamalarda bulundular.

ORALOĞLU: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ
Mağusa Türk Gücü Teknik direktörü Ali Oraloğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Lige başlamadan önce oynayacağımız süper kupayı kazanmak istiyoruz. Tabiiki Türk Ocağı’na saygı duyarız. Türk Ocağı kupa takımıdır, mücadelecidir, kolay maç olmayacak. Çok zorlu bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Ligden evvel oynanan maçlar hep zor geçer ama Mağusa Türk Gücü olarak Süper Kupa maçı için tüm takım olarak hazırlanıyoruz. Cuma akşamı tam kadro Lefkoşa Atatürk Stadı’nda hazır olacağız. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Güzel ve centilmence bir maç olsun.

BURGAÇ: ZOR MAÇ OLACAK
Türk Ocağı Teknik direktörü Hasan Burgaç yaptığı açıklamada ise şöyle dedi:
“İki aylık bir geçen süreçte takımdan ayrılan futbolcular ve takıma katılan futbolcularla adaptasyonu sağladık. Cuma akşamı karşılaşacağımız rakibimiz MTG ise son dört yılın şampiyonu ve iyi bir kadroya sahip. Bizde Türk Ocağı olarak Süper kupa maçına çok iyi hazırlanıp maça hazır olacağız. Centilmence bir maç olsun.”
 
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