Süper Kupa yine MTG’nin

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. yılı olması sebebiyle BRT 60.Yıl Süper Kupa adıyla oynanan final müsabakası sonucunda Mağusa Türk Gücü rakibi Türk Ocağı’nı 2 – 0 mağlup ederek Süper Kupa’yı yine müzesine götürmeyi başardı

Stat: Atatürk StadıHakemler: Ali Özer, Serdar Gürpınar, Halil Erdem CanaloğluMağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf, Sinan, Uğur, Ünal, Mustafa, Doğukan, Nevzat, Emre Özsin, Erhun, Dino Peter.Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker, Şükrü, Mustafa, Tahsin, Musa, Abolaji, Eyyüp, Hikmet, Sillah.Goller: Dk. 22 ve 40 Emre Özsin.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. yılı olması sebebiyle BRT 60.Yıl Süper Kupa adıyla oynanan final müsabakası sonucunda Mağusa Türk Gücü yine kupanın sahibi oldu.Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve son kupa şampiyonu Türk Ocağı Limasol arasındaLefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı.Maçın orta hakemliğini Ali Özer’in yaptığı BRT 60.Yıl Süper Kupa mücadelesinde maça iyi başlayan Mağusa Türk Gücü 20. dakikada Emre Özsin’in ayağından bulduğu golle 1 – öne geçti.28. dakikada Mağusa Türk Gücü penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Erhun’un vuruşunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.40. dakikada Mağusa Türk Gücü atağında ceza sahasında son olarak topla buluşan Emre Özsin kendisinin ve takımının 2. Golünü attı. 2 – 0İlk devrenin son dakikasında Türk Ocağı atağında MTG ceza sahasında topla buluşan Eyüp’ün şutunda top yan direkten oyuna döndü. İlk devre 2 – 0 tamamlandı.İkinci devrede her iki takım skoru değiştirmek için mücadele ederken, pozisyon üretmekten zorlandı ve karşılaşma ilk devrede atılan gollerle MTG 2 –Türk Ocağı 0 şeklinde tamamlandı.Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü üst üste 3. Kez, toplamda 4. kez süper kupayı müzesine götürmüş oldu. MTG daha önce Yenicami’de olan üst üste 3 kez kupayı kazanma rekoruna da ortak oldu.Karşılaşma sonunda Mağusa Türk Gücü’ne BRT 60.Yıl Süper Kupası’nı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu birlikte verdiler.