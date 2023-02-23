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Son çeyrek finalist Doğan

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Son çeyrek finalist Doğan
Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur son karşılaşması olan Yenicami – Doğan Türk Birliği mücadelesinin galibi Doğan Türk Birliği oldu.
Rakibi Yenicami’yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Doğan Türk Birliği son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırdı.
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