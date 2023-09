Sezon öncesi KTSYD Kupası sınavıyla terleyecekler

Süper Ligin iki yeni ekibi Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi arasında 9 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda takımlar son durumlarını görecekler

Yeni sezon öncesi futbolumuzun en prestijli organizasyonu olarak anılan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kez Süper Ligin iki yeni ekibi Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi arasında 9 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak.

Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19:00’da başlayacak önemli karşılaşma öncesinde bugün KTSYD Merkez Binasında her iki takımın başkan, teknik direktör ve takım kaptanlarının katılımı ile basın toplantısı düzenlendi.



Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğulları, teknik direktör Kılıçali Kahraman, takım kaptanı Mehmet Çağakan, Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban, teknik direktör Caner Oshan ve takım kaptanı Burak Koçar, basın toplantısında kupa mücadelesi ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

ÖZSOY: KTSYD KUPASI BU YIL DAHA ANLAMLI

Basın toplantısında konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD Kupasının her yıl lig mücadelesi öncesinde düzenlendiğini ve futbolumuzun en prestijli kupası olarak anıldığına işaret etti.

KTSYD Kupasının derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kez oynanacak olmasının da anlamlı olduğunun altını çizen Özsoy, fair-play çerçevesinde güzel bir karşılaşma geçmesini temenni etti.

FAHLİOĞULLARI: TARİHİMİZDE İLK KEZ BU KUPADA YER ALACAĞIZ

Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğulları, camiası adına böylesi önemli bir organizasyonda olmalarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Tarihlerinde ilk kez KTSYD Kupasında mücadele edecek olmalarının da önemine değinen Fahlioğulları, fair-play çerçevesinde bir karşılaşma geçmesi dileğinde bulundu.

KAHRAMAN: 30 YIL ARADAN SONRA BU KEZ TEKNİK ADAM OLARAK SAHADA OLACAM

Yeniboğaziçi Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman, bu kupada yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Kahraman, sporculuk geçmişinde 1994 yılında KTSYD Kupasında oyuncu olarak yer aldığını, 30 yıl aradan sonra bu kez teknik adam olarak kupada yer alacak olmasının kendisi için ayrı bir heyecan yarattığını ifade etti.

Takımının son durumunu görmek açısından mücadelenin önemli olduğunun altını çizen Kahraman, şölen havasında ve centilmence bir maç geçmesini diledi.

ÇAĞAKAN. BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜCADELE OLACAK

Yeniboğaziçi Kaptanı Mehmet Çağakan, futbolun önemli parçası olan spor yazarlarının düzenlediği kupa mücadelesinde yer alacak olmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sezon öncesi güçlerini test etmek adına önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Çağakan, “gecenin sonunda iki takımın da mutlu ayrılacağı, seyir zevki yüksek bir karşılaşma izletmek istiyoruz. Rakibimize başarılar dilerim.” dedi

DÜZDABAN: ÖRNEK OLARAK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ

Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban, derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kupa mücadelesinde yer almanın kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Centilmenliğin ön planda olduğu, güzel bir karşılaşma olması temennisinde bulunan Düzdaban, “İki takım da heyecanlı. İkimizde köy ruhundan gelen takımlarız. Ülkemize örnek olarak bir şekilde mücadele olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

OSHAN: HER TEKNİK ADAM SEZON ÖNCESİNDE BU KUPAYI OYNAMAK İSTER

Miracle Karşıyaka Teknik Direktörü Caner Oshan, KTSYD yönetim kurulunda kupada kendilerini tercih etmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kendileri için önemli olanın dostluk olduğuna değinen Oshan, KTSYD Kupasının her teknik adamın sezon öncesinde oynamak istediği bir kupa olduğunu kaydetti.

Kendisinin Doğan Türk Birliği’nde hem futbolcu hem de teknik adam olarak 5 kez bu kupayı kazandıklarının altını da çizen Oshan, maçı izlemeye gelecek olan taraftarlara güzel bir karşılaşma izletmek istediklerini vurguladı.

KOÇAR: LİG ÖNCESİ GÜZEL BİR SINAV OLACAK

Miracle Karşıyaka Kaptanı Burak Koçar, lige başlamadan önce bu değerli kupada yer alacak olmalarının kendileri adına önemli olduğunu kaydetti.

Lig öncesi güzel bir sınav olacağının altını çizen Koçar, “Karşıyaka tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek. Bu nedenden dolayı kupayı kazanarak lige daha motive olmak istiyoruz” dedi.