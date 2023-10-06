Sertoğlu’ndan, Hakemlere sert çıkış

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu dün Hakemler ile bir araya geldi ve sert çıkıştı. Sertoğlu, kuralları uygulayın 32 takımın hepsi bizimdir ve kimin yendiği yenildiği bizi ilgilendirmez dedi. Hatayı kabul ettiklerini ancak ilk iki haftada öyle kararlar verildi ki kuralların dışına çıkıldı dedi

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu dün Hakemler ile bir araya geldi. 13 yıllık başkanlık süresince hakemlerle ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirdiğinin açıklayan Sertoğlu, bazı hakemlerden yana dert yandı.

Yaklaşık yarım saat basına açık olarak hakemlere konuşan Sertoğlu, Pazartesi olsun istemiyorum, telefonlarım susmuyor, Kulüplerle bizi yüz yüze getiriyorsunuz dedi.

“Bu şekilde devam edilmesi durumunda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.” dedi. Sertoğlu, sahada kuralları uygulayın, hata olacak ancak iki haftada yapılanlar hata değil kuralları uygulamamaktır açıklamasını yaptı.

Hakemlerin toparlamalarını isteyen Sertoğlu, MHK istifasını önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı yönetim kurulunda değerlendireceklerini ve ekibiyle birlikte bir karar vereceklerini söyledi.

