banner913
banner932
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
79 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
69 0
 
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
19 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
58 0
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
15 0
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
13 0
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
17 0
banner964

Sertoğlu’ndan, Hakemlere sert çıkış

banner476

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu dün Hakemler ile bir araya geldi ve sert çıkıştı. Sertoğlu, kuralları uygulayın 32 takımın hepsi bizimdir ve kimin yendiği yenildiği bizi ilgilendirmez dedi. Hatayı kabul ettiklerini ancak ilk iki haftada öyle kararlar verildi ki kuralların dışına çıkıldı dedi

banner974
Sertoğlu’ndan, Hakemlere sert çıkış
banner971
Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu dün Hakemler ile bir araya geldi. 13 yıllık başkanlık süresince hakemlerle ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirdiğinin açıklayan Sertoğlu, bazı hakemlerden yana dert yandı.
Yaklaşık yarım saat basına açık olarak hakemlere konuşan Sertoğlu, Pazartesi olsun istemiyorum, telefonlarım susmuyor, Kulüplerle bizi yüz yüze getiriyorsunuz dedi.
“Bu şekilde devam edilmesi durumunda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.” dedi. Sertoğlu, sahada kuralları uygulayın, hata olacak ancak iki haftada yapılanlar hata değil kuralları uygulamamaktır açıklamasını yaptı.
Hakemlerin toparlamalarını isteyen Sertoğlu, MHK istifasını önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı yönetim kurulunda değerlendireceklerini ve ekibiyle birlikte bir karar vereceklerini söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.