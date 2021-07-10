Hasan Sertoğlu, “Aşılanmayanlar stadlara alınmayacaklar. Biz aşılanmayacaklara saygı duyuyoruz. Aşı olmayanlar evde otursunlar. Biz yasak koymadık, kriter koyduk.Şartları yerine getirmeyen stadlara girmeyecek.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu,MHA’da Togay Menekşeli’nin sunduğu “Gündemdekiler” programında açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun,“Gündemdekiler” programında futbolda yeni sezona yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

“Futbolda açıklanan takvimde değişiklik yoktur. Kulüplerimiz yeni sezona hazırlanmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 15 gündür kulüpler antrenmanlarına başladılar.

Ancak artan vakalar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah aşılanma işlemi Eylül ayına kadar hızlanır ve aşılanan kişi sayısı artar.

Aşı olmama inadı kırılmalıdır. Çünkü özellikle gençlerde aşılanmama furyası vardır. Biz yönetim olarak aşı konusunda karar aldık. Aşılanmayan her kim olursa olsun, stadlara alınmayacak. Bu insan haklarına aykırı değildir. Biz aşılanmayacaklara saygı duyuyoruz.

Aşı olmayanlar evde otursunlar. Çünkü kimsenin, başka kimsenin sağlığını tehlikeye atma hakkı yoktur. Şartları yerine getirmeyen stadlara girmeyecek.

Biz yasak koymadık. Sadece kriter koyduk. Aşı olmayan hakemse bu yıl hakemlik yapmayacak.Spor yazarları, foto muhabirleri de aşılı değilse stada alınmayacak. Bu konuda KTSYD’ye yazı yazdım.

Bu dünyada da böyledir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yönde karar aldı. Ülkemizin geleceği, ekonomisi için de bu yapılmalıdır. Liglerimizin sağlıklı bir şekilde oynanması için de bu gereklidir.

