Sertoğlu: Yeni sezonun heyecanı çok daha farklı

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'ndan yeni sezon mesajında yeni sezonun heyecanı çok daha farklı, duygusu çok daha özel olduğunu ifade etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu yeni sezon öncesi açıklama yaparak tüm takımlara başarılar diledi.Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle;"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig ve AKSA A2 Ligleri için sabırsız bekleyişimiz sona erdi ve ligimiz bu akşam oynanacak ilk maçla başlıyor. KTFF’ye girdiğim Kasım 2010’dan beridir aynı heyecan, istek, arzu ve kararlılıkla yeni sezonun heyecanını gerek şahsım, gerek yönetim kurulum gerekse de KTFF çalışanlarımızla birlikte ilk günkü gibi hissediyoruz. Bu süre zarfında hep ülke futbolunu daha ileriye taşımak için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve bu yolda yaşananlardan dersler çıkararak her sezon daha güçlü bir şekilde ülke futbolu için dimdik ayakta durduk.Bu yeni sezonun heyecanı çok daha farklı, duygusu çok daha özel. Zira yıllardır aynı gemide mücadele ettiğimiz ülke futbolumuzun temel taşlarından, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz ve ülke sporuna büyük emekleri olan Süleyman Göktaş adına oynat acağımız bir lig serüvenine başlıyoruz. 14 yıllık KTFF başkanlığım döneminde ilk kez bir değerimizin adını ligimize verdik. Bundan ülke futbolu adına gurur duyuyoruz. Bu sezon onun adıyla, onun ruhuyla oynanacak ve takımlarımız onun için mücadele edecek.Yıllar geçtikçe artan lig kalitemiz, oyun kalitemiz ve izleyici kitlesiyle futbol artık kabına sığmıyor. Bu sezon da çok farklı bir lig bizleri bekliyor. Süper Lig’de en az 7-8 takımın birbiriyle denk olması hem şampiyonluk yarışının hem de ligde kalma yarışının çok çetin geçeceğinin göstergesi. Yine 1.Lig’de de adamızın dört bir yanından birbirinden kıymetli kulüplerimiz bu sezon adına futbol iştahımızı kabartıyor.Camiamızdan bu sezon adına her zaman olduğu gibi isteğim sağduyu. Her zaman kendilerini karşı tarafın yerine koymalı ve eylemlerini bu şekilde yürütmelidirler. Ligimizin hüviyeti ve selameti açısından kulüplerimizin, yöneticilerimizin, antrenörlerimizin, futbolcularımızın, hakemlerimizin, spor basınının ve diğer tüm paydaşlarımızın aynı gemide olduğumuzu unutmadan tek gayretlerinin ülke futbolunu ileriye taşımak olması gelecek kuşakların bu gemiyi ileriye taşıması için çok önemlidir.Şu unutulmamalıdır ki artık 2-3 ligin olduğu 30-40 takımın olduğu bir yapıda değil yılda her yaştan ve kategoriden 12-13 farklı organizasyon düzenleyen, 130’un üzerinde kulübü, 22 binin üzerinde futbolcuyu ve bine yakın antrenörü içerisinde barındıran bir yapıyı temsil ediyoruz.Biz KTFF olarak her zaman olduğu gibi yeni sezona hazırız. Bu süreçte gerek antrenörlerimizin, gerek genç futbolcularımızın, gerekse de hakemlerimizin eğitimleri noktasında çok fazla mesai harcadık. Bunların meyvelerini dilerim bu sezonda ve bundan sonraki sezonlarda alacağız.Tüm bunların yanında artık futbolun ülke çapında bir marka olması sponsorluklarımızı da artırdı. 2024-2025 Futbol Sezonu’nda sponsorluklarıyla ülke futboluna katkı koyacak olan AKSA, Daikin, Digiturk Kıbrıs, Puma, Asbuzu, Saydam, Kıbrısonline ve KKTCELL’e, yine naklen yayınlarla geçtiğimiz sezon fark yaratan ve yeni sezonda da bizlerle birlikte olacak olan Miracle Medya’ya gençlerin önünü açtıkları için teşekkür ederim.Sözlerimi sonlandırırken 2024-2025 Futbol Sezonu’nun tüm kulüplerimiz ve paydaşlarımız için sağlıklı, mücadeleci, keyifli ve huzurlu geçmesini dilediğimi camiamla paylaşırım. Futbol bu ülkenin en büyük lokomotifidir. Bu yapıyı daha ileriye taşımak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Tüm camiama saygılarımı iletir, yeni sezonda başarılar dilerim."Saygılarımla,Hasan SERTOĞLUKTFF Başkanı