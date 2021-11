Sertoğlu, Tatar’a verdiği sözleri hatırlattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM maç ücretleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00'da tüm BTM kulüpleri ile Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacaklarını belirten Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geçmişte yaptığı açıklamaları işaret etti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) kulüp temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda protokol yapılmasına rağmen BTM hakem ücretlerinin ödenmemesi ve bunun neticesinde de hakem arkadaşların haklı bir gerekçe ile BTM maçlarına çıkmama yönündeki kararları sonucu 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00’da bir eylem gerçekleştirme yönünde oybirliği ile karar aldık.

Bu bağlamda konunun esas muhatabı Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a tepkimizi belirtmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacağız. Alınan karar neticesinde tüm köylerimiz ile birlikte kendi kulüplerimize, kendi gençlerimize sahip çıkma adına bu eylemi gerçekleştireceğiz.

Hem BTM kulüpleri ile ilgili protokol imzalanırken hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde konunun muhatabı yaptığı açıklamalarda köylerimize düzdüğü methiyeler halen kulaklarımızı çınlatmaktadır. Buna mukabil değişen hiçbir şey olmamıştır.

Seçim biter, sözler unutulur ancak söz uçar yazı kalır.

Sayın Tatar’ın geçmişten bugüne BTM için düzdüğü methiyeleri bir hatırlayalım;

Sayın Ersin Tatar’ın 5 Kasım 2019’da KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki birçok kulüp başkanının yer aldığı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki açıklama;

“BTM Ligi’ndeki seyirci birçok maçta yoktur”

“BTM Ligi’ndeki köy takımlarının büyük özveri gösteriyorum. BTM Ligleri’nde her zaman keyifli ve güzel maçlar izleniyor ve sporcuların kulübüne, köyüne olan bağlılığının ön planda. Kulüplerimiz bu anlamda çok büyük görev alıyor. BTM Ligi’ndeki seyirci birçok maçta yoktur. Köy halkı ile birlikte, birlik beraberlik oluşması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda yapılan iş önemli ve değerlidir. Bu sayede birçok gencimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu etkinlikler sürmeli, bu konuda da desteğimiz artarak devam edecektir. Tesisler konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Sahalar da iyileştirilecek. Köy yerlerindeki statlar tadil edilecek ve toprak sahaların da çim olması için çalışmalarımız başladı. Ben tüm BTM kulüplerine, kısacası tüm futbol kulüplerine çocuklarımıza sahip çıktıkları için teşekkür ederim. BTM kulüplerinin maç ücretlerinin ödenmesinde hiçbir sıkıntı yoktur ve maç ücretlerinin yanında BTM kulüplerine katkılar da yapmaya çalışacağız.”

Bu açıklamanın akabinde yaklaşık 3 ay sonra 28 Şubat 2020’de dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu BTM kulüpleri ile ilgili protokole Başbakanlık’ta imza koyuyor. Konu ile ilgili Sn. Tatar’ın açıklamaları şöyle;

“Futbol adanın her yerinde olmalıdır”

Bu oluşum içerisinde yer alan kulüpleri, futbolcuları, başkanları, antrenörleri, hakemleri ve herkesi kutlarım. Kimse BTM’de mücadele eden takımları BTM deyip de hafife alamaz. Günü geldiğinde BTM’deki takımların maçlarının en üst ligdeki maçlardan bile kalabalık olduğunu biliyoruz. Köylerde futbol çok daha kalabalık kitle önünde oynanır. “Giderek artan bir kitle vardır. Ülkede çok sayıda futbolla ilgilenen genç vardır. Futbol adanın her yerinde olmalı. Biz gençleri, çocukları ne kadar sporun içerisine çekersek geleceğimiz açısından o kadar iyi olur. Biz hükümet olarak desteklemeye devam edeceğiz.”

Geçen süreçte 24 Eylül 2020 tarihinde birçok spor basınının yer verdiği haberde Sn. Ersin Tatar şu ifadeleri kullanmıştır.

“Protokol gereği BTM kulüplerinin hakem ücretleri KTFF’ye verilecek”

“Her şey gençliğimiz için, sporumuz içindir. Futbol Federasyonu ile yapılan protokol gereği BTM kulüplerinin hakem ücretleri de KTFF’ye verilecek”



Tüm bu açıklamalar aynı tarihlerde spor basınında da aynı şekilde yer almıştır. Ben bu konudaki takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakıyorum.”