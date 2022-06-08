Sertoğlu'ndan Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki konserlere tepki

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda 6 gün arka arka konser verilmesi için bir şirkete kiralanmasına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı sert açıklamayla tepki koydu.

Açıklama şöyle;

"Spor protokolüne girmesini beklediğimiz, zemini değişmesi gereken, çatısı değişmesi gereken ancak protokole giremeyen, Maliye Bakanlığı’nın spor fonuna el koymasıyla devletin de bir türlü yapamadığı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı. Şimdi bir cinayet arifesinde.

“Gece maçı vermeyin, elektriğini ödeyemeyiz” dedikleri, bizim de bu karara saygı duyup gece maçı vermediğimiz Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı. Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol ve Girne Halk Evi gibi Girne’nin üç köklü kulübünün maçlarını oynadığı, tarih boyunca birçok büyük takımı ağırlayan, finallere ev sahipliği yapan stat 6 gün arka arkaya konser yapılması için birilerine peşkeş çekildi.

Bunu kim yaptı? Neden yaptı? karşılığında ne aldı? Kafamızda çok soru var.

Konser için binlerce bilet satıldı. 6 gün sürecek bir organizasyon, bir gün önce sahne kurulacak, bir gün sonra sahne sökülecek, etti 8 gün. 8 gün boyunca “elektriğini ödeyemeyiz” denilerek bizlere yaktırılmayan ışıklar saatlerce yanacak. Binlerce kişi stadın zeminine girecek; kola içecek, bira içecek, eller havada zıplayacak. Bütün yiyecek içecek zemine dökülecek. Nereden baksanız 2,5 – 3 milyonluk zarar.

Bunun karşılığında da devlet 1 asgari ücret alacak, tabi biz bağırınca 2 asgari ücret olduğunu duyduk. Onu da almayın, sırf para aldık diye kendinizi bununla savunacağınızı zannetmeyin.

Gerçekten yazıktır ve günahtır. Birbirinden ünlü 6 sanatçı ve organizatörleri gelip milyonlarca lira para kazanacak ve devlet hiçbir şey kazanmayacak. Sadece 2,5 – 3 milyonluk kazık devlete kalacak. Sadece devlete değil, ülke gençliğine ve spora da kazık atılıyor. Doğrudan devlet kazanmayacak ama birilerinin bu işten bir şeyler kazanacağı kesin. Takipçisi olacağız.

Şimdi bu gelirden kim cukkasını doldurdu? Siyasetçi ise siyasetçi, bürokratsa bürokrat hemen ortaya çıksın. Bu gençliğe, bu kulüplere, futbolumuza ve bize bu adiliği yapan kimse derhal ortaya çıksın. Eğer çıkmazsa, ortaya çıkana kadar hergün konuşmaya ve bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.



Saygılarımla."

Hasan Sertoğlu

KTFF Başkanı