Sertoğlu'ndan Geçitkale ve Demirhan'a teşekkür

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu dün akşam Girne'de oynanan İktisatbank BTM 1.Lig Play-Off finali sonrası Geçitkale ve Miracle Demirhan camialarına centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve mahşeri kalabalığa hep birlikte tanıklık ettiğimiz İktisatbank BTM 1.Lig Play-Off finalinde hem saha içerisinde hem de saha dışarısında centilmence mücadele edip futbolumuzun tüm güzelliklerini yansıtan Geçitkale ve Miracle Demirhan camiasına, taraftarlarına ve futbolcu kardeşlerimize tüm kalbi duygularımla teşekkür ederim. Karşılaşma boyunca her iki camianın centilmence tutumu ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek futbolları sahada ve televizyon başında karşılaşmayı takip edenleri mest etmiştir. Futbolun dostluk, kardeşlik ve sevgi üzerine kurulu olduğunu gösteren her iki camiaya bize bu güzelliği yaşattığı için teşekkür ederim. Futbolda sonuçtan çok daha önemli şeyler vardır. Şampiyonluklar, sevinçler, üzüntüler, küme düşmeler tüm dünyada olduğu gibi bizim liglerimizde de yaşanmış ve yaşanmaya devam edecektir. Tüm bunların var olduğu gerçeğiyle birbirilerini kırmadan bu futbol arenasında centilmence ve üst düzey mücadele izlemek bize ayrı bir keyif vermiştir.

Tüm bu güzelliklerin yaşanmasında geçtiğimiz sezondan beridir ligimize adını veren ve her daim yanımızda olan İktisatbank’ın da katkısı büyüktür. BTM 1. Lig ve BTM 2.Lig olmak üzere 80’in üzerinde kulübümüzün mücadele ettiği bu uzun soluklu ligimize sponsor olan İktisatbank’a şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Dilerim tüm final karşılaşmalarımız bu şekilde kalabalık ve de centilmence geçer."