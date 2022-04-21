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Sertoğlu: Kupadaki olaylarla ilgi gereken disiplin sevkleri yapılacak

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KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Kupası maçlarında yaşananlardan dolayı sporseverlerden özür dileyerek gereken disiplin sevklerinin raporların gelmesinin ardından yapılacağını söyledi

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Sertoğlu: Kupadaki olaylarla ilgi gereken disiplin sevkleri yapılacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarındaki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Sertoğlu, Yenicami-Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı maçlarında yaşananlarla ilgili olarak sporseverlerden özür diledi ve gereken disiplin sevklerinin raporların gelmesinin ardından yapılacağını söyledi.
Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;
"Futbol liglerimizde sezonun son maçları yaklaşırken; şampiyonluk yarışı, küme düşme, küme çıkma yarışları çetin bir şekilde devam etmektedir. Bu güne kadar birçok karşılaşmada ufak tefek gerginlikler yaşanırken NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarında yaşananları tek kelime ile “rezillik” olarak adlandırabiliriz. Bu yaşanan rezillikler futbol ailesini derinden üzmüştür. Bugün, yarın hakem ve gözlemci raporları geldiğinde tüm takımların Disiplin Kurulu’na sevkleri gerçekleşecektir. Ancak önce ben futbolun başı olarak sporseverlerden, spor yazarlarından ve bu rezilliğe tanık olan herkesten özür dilerim.
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası finalinden başlamak üzere bundan sonra karşılaşmalarda kapalı ambalaj içerisinde su da dahil hiçbir içecek veya meşrubat satılmayacak. Bu konuda da ilgili tüm paydaşlarla gerekli görüşmeler gerçekleşecek. Polis Genel Müdürlüğü ile de istişare ederek bu çirkinlikleri yaşatanlarla ilgili yasal işlem dahil her türlü yaptırım hususunda gereken yapılacaktır. Futbolun güzellikleri ve birleştirici unsurları dururken, bu çirkinlikleri yaşadığımız ve yaşattığımız için üzgün olduğumuzu bildiririm.
 
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