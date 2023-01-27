Sertoğlu “Değirmenlik’in geleceği ile ilgili kararı kulüp başkanları ile görüşeceğim”

Miracle Değirmenlik’in yeni sezonda ne olacağı konusunda konuşan Sertoğlu, tüzük ve talimatlarda 2-3 farklı düzenleme olduğunu ve bununla ilgili kısa süre içerisinde tüm kulüp başkanları ile biraraya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, basın toplantısı yaparak gündeme dair açıklamalar yaptı. Miracle Değirmenlik takımının tescil iptali konusunda konuşan Sertoğlu, söylenenlerin ve yaratılmaya çalışılan algının aksine Miracle Değirmenlik konusunda bugüne kadar hep toleranslı davrandıklarının altını çizdi.

Sertoğlu, “Hep bir şekilde talimatları ve tüzükleri yüzde 100 uygulamadık. Yeni geldiler, para harcarlar, alışsınlar sonra düzelirler dedik, düzelmedi. Biz toleranslı davrandık sonra bu işler artarak devam etti. Hep KTFF’ye meydan okudular.” dedi. KTFF’yi tüzükler ve talimatlar çerçevesinde yürütmek zorunda olduklarını vurgulayan Sertoğlu, “Benden kimse tüzüklerin, talimatların dışına çıkmamı beklemesin. Kulüpleri sonuna kadar korurum ve koruyacağım.” dedi.

SERTOĞLU: “NİYETİMİZ KÖTÜ OLSAYDI ÇOKTAN TESCİLİ İPTAL EDERDİK”

Spor kamuoyunun 2 yıldır Miracle Değirmenlik’ten başka bir şey konuşmadığını kaydeden Sertoğlu, “Kendilerinden önce 3 takıma uyguladığımız fazla TC’li oyuncu oynatma olayı oldu. Herkes hatasını kabul etti, onlar federasyonun önünde bize meydan okudu, varillerin içinde ateş yaktı. Ardından sahte oyuncu oynatma olayı oldu. Bostancı Bağcıl’i lig dışı bıraktık, onların söylediklerine inandık, birçok kulüpten eleştiri almama rağmen yine ligden atmadık. Ardından bu sezon kendi statlarında siyasi propaganda yaptılar. Talimata göre ligden atabilirdik, yine atmadık.”diye konuştu. Meydan okumanın dozajının, gün geçtik sonra arttığına işaret eden Sertoğlu, Değirmenlik yetkililerini birçok kez uyardıklarını yineledi. Sertoğlu niyetleri kötü olsaydı Değirmenlik’in tescilini çoktan iptal edebileceklerini de vurguladı.

“KTFF 12 YILDIR HERKESE EŞİT DAVRANIR”

Geçtiğimiz sezon Düzkaya’nın ve Yalova’nın talimat gereği 3 puanını sildiklerini belirten Sertoğlu, bu konularda 12 senedir herkese eşit davrandıklarını kaydetti. Değirmenlik’in ciddi şekilde federasyonu tehdit ettiğini belirten Sertoğlu, “Yalova’ya, Düzkaya’ya puan silen disiplin kurulu, size kesen yine aynı disiplin kurulu. Adalet ve eşitlik, herkese aynıyız” ifadelerini kullandı.

“DEĞİRMENLİK İLE İLGİLİ KARARIN GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR”

Burak Koçar olayı ile ilgili de konuşan Sertoğlu, “20 gündür gündemde. Bu olayla federasyonun hiçbir alakası yoktur. Bütün iş Göçmenköy ile Değirmenlik arasındadır” dedi. Burak Koçar konusunda Tahkim Kurulu’nun da oybirliği ile kendi aldıkları kararı onadığını belirten Sertoğlu, “Bizim Anayasamız, tüzüğümüzdür. Biz bunların dışında davranamayız” dedi. Tüzük ve talimatların kendilerine hiçbir şekilde başka bir yol göstermediğini dile getiren Sertoğlu, “Gösterdiği yol tescili iptal edip ligden çıkarmaktı. Biz de bunu yaptık.” dedi. Bu kararın artık geri dönüşü olmadığının altını çizen KTFF Başkanı, tüzük ve talimatlar doğrultusunda yüzde 100 doğru bir karar verdiklerini ve aksinin konuşulmaması gerektiğini ifade etti.

“KTFF ÇATISI ALTINDA BİRLİK VE BERABERLİK VARDIR”

KTFF çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını vurgulayan Sertoğlu, bunu kimse bozamaz, hiçbir şekilde birlik ve bütünlüğümüz bozulmaz.”dedi.

“ALTYAPI VE KADIN TAKIMI İÇİN PİLOT TAKIMA İZİN VEREBİLİRİZ”

KTFF’nin tüm kurullarıyla birlikte tek gayesinin kulüpleri ayakta tutmak olduğuna dikkat çeken Sertoğlu, “Değirmenlik futbolcularıyla ilgili, tescili silinen kulüpte oynama şansları yok. Altyapı ligleri ve Kadınlar Ligi’ndeki futbolcular için bir pilot takıma izin verebiliriz. Kiralık giderler, sezon sonu dönerler. Tek yol budur. Bu durum sadece altyapı ve kadın futbol takımlarıyla ilgilidir. Bununla ilgili de Değirmenlik camiası bize gelsin bu konuda her türlü desteği kendilerine veririz.” dedi.

Miracle Değirmenlik’in yeni sezonda ne olacağı konusunda konuşan Sertoğlu, tüzük ve talimatlarda 2-3 farklı düzenleme olduğunu ve bununla ilgili kısa süre içerisinde tüm kulüp başkanları ile biraraya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti. Sertoğlu, Değirmenlik için Süper Lig’de oynama şansı olmadığını ve bunun söz konusu olmayacağını ifade ederek, bu sezon 1 takımın direkt olarak, 1 takımın da Play-Out sonunda 1.Lig’e düşeceğini aktardı.

“BİZİM NE DEĞİRMENLİK, NE DE TÖREHAN İLE DERDİMİZ YOK, ONLARIN DA BİZİMLE OLMASIN”

Kendilerinin ne Değirmenlik ile ne de Hakan Törehan ile bir dertleri olmadığını vurgulayan KTFF Başkanı, “Bizim ne Değirmenlik ile ilgili ne de Hakan Törehan ile ilgili bir derdimiz vardır. Ama onların da lütfen bizimle ilgili derdi olmasın. Bu gerginliğin sonucunda hep Değirmenlik zararlı çıkacak.”diye konuştu.

“10 BİN STERLİN’LİK ÇEK DEĞİRMENLİK’E İADE EDİLDİ”

Sertoğlu son olarak 10 bin Sterlin’lik çekin Göçmenköy’den talep edildiğini ve bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararı sonrasında ilgili çeki Değirmenlik Spor Kulübü’nün avukatına teslim ettiklerini belirterek sözlerini noktaladı.

