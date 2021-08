Sertoğlu: AKSA futbolumuza önemli katkı koyacak

Hasan Sertoğlu, KTFF ile AKSA Enerji arasında futbol liglerinin isim sponsorluğu konusunda açıklama yaparken “Yavaş yavaş yaralarımızı sararak, yeni bir sezonun heyecanı içerisindeyiz. Liglerimizin isim hakkınıverdiğimizAKSA da futbolumuza önemli bir katkı koyacak.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile AKSA Enerji arasında futbol liglerinin isim sponsorluğu için imza töreni düzenleniyor.

10 Ağustos Salı günü saat 10.00’da Eziç Lefkoşa’da imzalanacak protokolle liglerin adı AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri olacak.

Sertoğlu: “Özlem duyduğumuz, hasretini çektiğimiz futbolumuza kavuşacağız”

AKSA ile gerçekleşecek işbirliği ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, AKSA ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdiklerini ifade etti. AKSA’nın Kıbrıs Türk futboluna maddi ve manevi anlamda olumlu şeyler katacağına inandığını belirten Sertoğlu, “Ülke futbolumuz da tüm dünyanın olduğu gibi pandemiden dolayı ciddi anlamda olumsuz bir etki yaşamıştır. Ülkede 1 yıl bu sebepten dolayı futbol oynanmadı.

Yavaş yavaş yaralarımızı sararak, yeni bir sezonun heyecanı içerisindeyiz. Bu sezon özlem duyduğumuz, hasretini çektiğimiz futbolumuza kavuşacağız.” dedi.

“AKSA futbolumuza önemli bir katkı koyacak”

AKSA ile isim sponsorluğu için uzun bir süredir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Sertoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda kulüplerimize özellikle maddi anlamda olumlu bir oranda AKSA liglerimize sponsor olmak istediğini bize iletti.

Yapılan protokolle 2 sezon için liglerimizin isim hakkını AKSA’ya verdik ve AKSA bu protokolle birlikte futbolumuza önemli bir katkı koyacak. Dilerim bu birliktelik de daha önceki anlaşmalarımız gibi uzun yıllar sürer.” diye konuştu.

“Futbol ülkedeki tüm sektörlere fayda sağlıyor”

Sertoğlu, KTFF’nin ülkenin en önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve çok büyük bir kitleyi içerisinde barındırdığını ifade ederek, ülke futbolunun ekonomiye çok ciddi oranda katkı sağladığını ve ülkedeki her sektöre futbol camiasının fayda sağladığını belirtti. Daha önce yapmış oldukları araştırmalarda futbolun ülke ekonomisine yılda 70-80 Milyon TL’lik katkı koyduğunu ve bunun önemli bir oran olduğunu vurguladı.

“AKSA gibi büyük şirketlerin futbola ve spora katkı koymasının önemi büyük”

AKSA gibi büyük şirketlerin ülke futboluna ve ülke sporuna katkı koymasının önemine vurgu yapan Sertoğlu, “Kıbrıs Türk gençliğinin sporumuza ihtiyacı vardır. Ülkede o kadar acı olaylar görüyoruz ki her gün yüreğimiz parçalanıyor. Bunlardan kurtulmanın yolu da futbolun, sporun içerisinde yer almaktır.

Biz ülke gençliğini futbol oynamaya, spor yapmaya teşvik ediyoruz. Amacımız da gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de sorumluluk bilinciyle, sahiplenme duygusuyla Kıbrıs Türk kulüplerinin ayakta durmasını sağlamaktır.” dedi. Tüm bunları yaparken güçlü kurumların maddi ve manevi desteğine ihtiyaç olduğunu belirten Sertoğlu, AKSA yetkililerinin bu zorlu süreçte kendilerine destek olmasının çok değerli olduğunu kaydetti.

“8 yıldır birlikte yürüdüğümüz K-Pet’e teşekkür ederim”

KTFF liglerinin son 8 sezondur Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) ile işbirliği içerisinde olduğunu ifade eden Sertoğlu, “8 yıldır birlikte işbirliği yaptığımız K-Pet yetkililerine de çok teşekkür ederim. Liglerimizin marka olmasında onların da emeği ve katkısı büyüktür.” dedi.