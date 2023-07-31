Serhat’a iki talip

Süper Ligin yeni ekibi Yeni Boğaziçi'nin başarılı futbolcusu Serhat Özuğurlu'ya iki kulüp talip oldu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Yeniboğaziçi’nin Süper Lige çıkmasında katkısı olan Serhat kulübüyle anlaşamaması nedeniyle gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Süper Lig'den Türk Ocağı Limasol, Birinci ligden ise Mormenekşe'nin istediği Serhat'ın kulüplerle görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

