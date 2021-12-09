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Sergen Yalçın dönemi sona erdi

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah Beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Sergen Yalçın dönemi sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bıraktığını yönetime ve takıma iletti. 

Antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın, Istifa kararını kulübe tebliğ etmesinin ardından futbolcularla vedalaştı.

Bugünkü idmanda Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı. 
 

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Saygılarımızla…

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