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Serdar Gürler MedipolBaşakşehir'de

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MedipolBaşakşehir, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı

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Serdar Gürler MedipolBaşakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmanın sağlandığı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 

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Etiketler; #Başakşehir
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