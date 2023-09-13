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Şengül Törehan anılıyor

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Şengül Törehan anılıyor
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Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’ın annesi merhum Şengül Törehan anısına yarın Miracle Karşıyaka ve Miracle Değirmenlik takımları anı maçında karşılaşacak. Karşıyaka Şengül Törehan Stadyumundaki karşılaşma saat 16:30’da başlayacak.
 
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