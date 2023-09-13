Şengül Törehan anılıyor

Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’ın annesi merhum Şengül Törehan anısına yarın Miracle Karşıyaka ve Miracle Değirmenlik takımları anı maçında karşılaşacak. Karşıyaka Şengül Törehan Stadyumundaki karşılaşma saat 16:30’da başlayacak.
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