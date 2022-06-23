Selim, Doğan'da kaldı

Doğan Türk Birliği, Yenicami'nin kadroya katmak istediği golcü oyuncusu Selim Saygı'yı takımda tuttu

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yenicami forması giyen Doğan Türk Birliği futbolcusu Selim Saygı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DTB'de kaldığını duyurdu.

Selim Saygı’nın açıklaması şu şekilde;

"Öncelikle geçen yıl kiralık olarak oynadığım Yenicami kulübüne herşey için bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum.. An itibari ile yuvama dönmüş bulunmaktayım.. Bu özel formayı giymeyi o özel taraftar önünde olmayı bana yeniden evimde olmayı sağlayan herkese herşey için teşekkür ederim. Umarım çocukluk aşkımla çocukluktan beri hayalim olan şampiyonluğu yaşamak nasip olur ve sakatlıksız güzel bir yıl bizimle olur.Uzun bir süre üzerimde ödeyemeyeceğim kadar çok emeği olan Afün Girgen ve Caner Oshan hocama da bana kattıkları herşey için çok teşekkür ederim hakları ödenmez. Şimdi çok iyi çalışma zamanı Oyna Doğan!



