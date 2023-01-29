Sapsızoğlu: Seneyi çıkarmamız mümkün değil

Cimnastik Federasyonuna devlet tarafından sadece 600,000 TL katkı yapılmasına büyük tepki gösteren Hasan Sapsızoğlu, “Yeni bütçemizin 600,000 TL olarak belirlenmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu bütçeyle bu seneyi çıkarmamız mümkün değildir.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yurt içinde birçok faaliyete imza atan, cimnastiği ülke genelinde yaygınlaştıran ve binlerce sporcuya ulaşmasını sağlayan KKTC Cimnastik Federasyonuna devlet tarafından sadece 600,000 TL katkı yapılmasına büyük tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 890,000 TL’lik faaliyet yaptıklarına vurgu yapan Hasan Sapsızoğlu’nun katkılarla ilgili açıklaması şöyle:

“Spor federasyonlarının 2023 yılında bütçeleri belirlendi. Her platformda Cimnastik Federasyonumuzun bütçesinin en az 1 milyon TL olmasını belirmemize rağmen bize sadece 600,000 TL bütçe verildi.

600,000 TL bütçeyle bu seneyi çıkarmamız mümkün değildir. Kim ya da kimler hesap yapıyorsa, neye göre hesaplama yapıyorsa, yanlış yapıyor. Bu bütçeler yanlış belirlendi.

2021 yılında 830 bin TL’lik faaliyet yapan, 2022 yılına 890 bin TL’lik faaliyet yapan federasyonumuza sadece 600,000 TL katkı yapılması komiktir.

Asgari ücret zammını göz önüne aldığımızda federasyonumuza 1,246,000 TL katkı yapılmalıydı. Buna rağmen biz 960 bin TL’ye dahi razı olmuşken, açıklanan yeni bütçemizin 600,000 TL olarak belirlenmesi bizleri derinden üzmüştür.

Bu rakamlarla spor yapmamızı söylemiş oluyorsunuz. 8 defa yurt dışı müsabaka maliyetimiz 800 bin TL iken bu rakamlarla ülkeye uygulan ambargoları uzakta aramamak gerekiyor.

Tüm federasyonlarımıza yapılması gereken artışları kim ya da kimler olması gerektiği yapmıyor? Ya da neden yapmıyor?”



