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Şampiyonluk DAÜ Tekno’nun

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Şampiyonluk DAÜ Tekno’nun
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Umut YAZAR
KKTC'nin 38.yıl kutlamaları dolayısıyla KKTC Futboltenisi Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) Cumhuriyet Kupası düzenlendi.
15 Kasım Cumhuriyet Kupası Futboltenisi Turnuvasında erkekler ve kadınlardatakımlar şampiyonluk için mücadele ettiler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Futboltenisi Turnuvasında şampiyon DAÜ Tekno Takımı oldu.
Turnuvada elde edilen dereceler şöyle:
1.DAÜ Tekno Takımı
2.Miracle Takımı
3.DAÜ EMU 
 
 
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