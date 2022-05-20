Şampiyon transfere hızlı başladı

Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü transfere hızlı başladı.
2021-2022 futbol sezonunu Gönyelide tamamlayan Bostancı Bağcıl’ın yerli statüsündeki stoperi Isaac 2022-2023 futbol sezonunda Mağusa Türk Gücu için ter dökecek.
İsaac ile MTG Başkanı Koral Bozkurt ile yönetici Çağrı Aktuğ ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı.
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