Şampiyon transfere hızlı başladı

Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü transfere hızlı başladı.

2021-2022 futbol sezonunu Gönyelide tamamlayan Bostancı Bağcıl’ın yerli statüsündeki stoperi Isaac 2022-2023 futbol sezonunda Mağusa Türk Gücu için ter dökecek.

İsaac ile MTG Başkanı Koral Bozkurt ile yönetici Çağrı Aktuğ ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı.

