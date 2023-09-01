Şampiyon Doğan Türk Birliği

Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları arasındaki final maçını Süleyman Hürdeniz’in golleriyle 2 – 0 kazanan Doğan Türk Birliği şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları arasındaki final maçı sonucunda sahadan 2 – 0 galip ayrılan Doğan Türk Birliği şampiyon oldu.Bu sezon 35 takımın mücadele ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde grup maçlarının ardından finallerde rakiplerini geçen Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği takımları dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kupayı kazanmak için mücadele ettiler.İbrahim Katmer, Mehmet Can Erli ve Baran Marangoz hakem üçlüsünün yönettiği, Berk Bağrıkara’nın dördüncü hakemliğini yaptığı Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği finalini Süleyman Hürdeniz’in golleriyle 2 – 0 kazanan Doğan Türk Birliği şampiyon oldu.Karşılaşma sonunda Doğan Türk Birliği U-14 takımına şampiyonluk kupasını Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Meclis Başkan Yardımcı Fazilet Özdenefe verdiler.