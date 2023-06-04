Şampiyon derbi zaferiyle bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe ’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı.Karşılaşma boyunca Fenerbahçe’den çok daha etkili bir oyun ortaya koyan, birçok pozisyon yakalayan Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de Luan Peres, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu galibiyetle Galatasaray puanını 85 yaparken, Fenerbahçe 77 puanda kaldı.Galatasaray ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçı da 3-0 kazanmıştı.STAT KAPALI GİŞEGalatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlarını sahaya çıkarken alkışlarla karşılayıp, ‘Şampiyon, Şampiyon’ tezahüratlarında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

GOL 28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı: 1-0.

43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Kerem'in soldan ortasında savuna arkasına sarkan Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo ile Peres'in girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul kararı verdi. Bitigen, Zaniolo'nun bariz gol pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Peres'i doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

GOL 71. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdulkerim'den seken top altıpas gerisindeki Icardi'de kaldı. Uygun durumda vuruşunu yapan Arjantinli yıldız, fileleri havalandırdı: 2-0.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Berkan Kutlu'nun vuruşunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Ceza sahasında pozisyonu takip eden Kerem şansını denedi meşin yuvarlağı yine savunma çıkardı.

GOL 79. dakikada Galatasaray, Zaniolo ile bir gol daha buldu. Orta sahanın sağında aldığı topla kat eden Zaniolo, kaleyi cepheden gören yerden ve yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılan taraf oldu.