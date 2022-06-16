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Salih Kaplan, Gençler Birliği yönetimiyle anlaşamadı

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Salih Kaplan, Gençler Birliği yönetimiyle anlaşamadı
Birinci Lig’in doğu bölgesi temsilcilerinden Gençler Birliği'nin başarılı savunma oyuncusu Salih Kaplan kulübüyle yaptığı ilk görüşmede anlaşamadı.
Bonservisi elinde olan Salih'in başka kulüplerle görüşeceği, tekliflere açık olduğu öğrenildi.
İki sezon önce Dörtyol’da başarılı bir performans sergileyen Salih Kaplan geçtiğimiz sezon da Gençler Birliği savunmasında sakatlıkları dışında aralıksız forma giyerek takımın değişilmez futbolcuları arasındaydı.
 
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