Salih, 11’e yerleşti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy çoğunluğu alt yapıdan yetişen futbolculardan oluşan kadrosuyla ligde mücadele ederken, teknik direktör Ahmet Sakallı, son haftalarda yeni bir genç futbolcuyu daha kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon da zaman zaman A Takım kadrosuna alınan Salih Sakallı, 2022 – 2023 sezonunun son haftalarında 11’e yerleşti. A2 Takım kaptanlığı yapan Salih Sakallı, Dumlupınar ve Mesarya maçlarında A Takımda ilk 11’de sahaya çıktı. Salih Sakallı, bu maçlardaki performansıyla beğenilirken, ilerisi için ümit verdi.

Savunmanın farklı bölgelerinde oynayan genç savunmacı, Hamitköy’ün kalan haftalardaki maçlarında da A Takım kadrosuna yer alacak.

