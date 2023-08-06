Sadrazam Kayalar, zor da olsa turladı

İktisatbank BTM 2 yarı final ikinci karşılaşmasında Ağırdağ Boğaz – Sadrazam Kayalar’ı (SAKA) konuk etti. Sadık Cemil Stadında dolu tribünler önünde oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği karşılaşma 1 – 1 berabere tamamlandı.

Ağırdağ Boğaz maça daha etkili başlarken, Uğur Çelik’in golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de daha iyi oynayan taraf Ağırdağ Boğaz oldu. Ancak bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen, kaleci Emrah’ı geçemeyen Ağırdağ Boğaz karşısında Sadrazam Kayalar, antrenör Bayram Dağgül’ün yerinde müdahaleleriyle son bölümde üstünlüğü ele geçirdi. Sonradan oyuna giren Burak Akyıl’ın sağ taraftan etkili ataklar geliştirmesi, yine sonradan oyuna giren Berkan Keleş’in uzatma dakikalarında attığı golle skor 1 – 1 oldu. Uzatmanın son saniyesinde yine sonradan oyuna giren Remzi Dalgıç topu çizgiden çıkarınca maç 1 – 1 tamamlandı. Maçta Ağırdağ Boğaz’dan Oğuzhan, Sadrazam Kayalar’dan ise Özgür kırmızı kart gördüler. 1 – 1 tamamlanan Ağırdağ Boğaz – Sadrazam Kayalar maçının ardından adını finale yazdıran taraf Sadrazam Kayalar oldu. İlk maçı 3 – 2 kazanan Sadrazam Kayalar, deplasmanda elde ettiği beraberlikle finale yükseldi.

