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Sadrazam Kayalar, Ağırdağ'ı eli boş gönderdi

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Sadrazam Kayalar, Ağırdağ'ı eli boş gönderdi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Lig'de yarı final ilk maçında Sadrazam Kayalar, Ağırdağ Boğaz’ı konuk etti.
Orhan Dural Stadında oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşma oldukça hareketli ve gollü geçti. Maça hızlı başlayan Sadrazam Kayalar, 3. Dakikada Yunus Emre Bal’ın penaltı golüyle 1 – 0 öne geçerken, 22’de Necati İnce skoru eşitledi. 1 – 1
Orhan Tanık’ın 27’deki golüyle ilk devre 2 – 1 Sadrazam Kayalar üstünlüğünde sona erdi.
Çekişme ikinci devrede de sürerken, Ağırdağ Boğaz yine Necati İnce ile eşitliği yakaladı. Maçın 69. Dakikasında Burak Akyıl takımı Sadrazam Kayalar'ı yine öne geçirdi. 3 – 2
Sadrazam Kayalar, 3 – 2’lik skorla maçı kazanmayı başarırken, finale yükselme adına avantajı ele geçirdi.
 
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