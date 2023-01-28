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Rekorların takımı MTG

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Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek üst üste 14’üncü galibiyetini aldı, yeni bir rekora imza attı

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Rekorların takımı MTG
Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek**, Sertan Alkın**, Berk Bağrıkara**
Mağusa T. Gücü: Ufuk Şimşek,Uğur N. Gök, Isaac Owusu, Yusuf Beyazi, Emre Özsin , Mustafa Salk(Dk.90 Şenol), Ünal Kaya, Mickael Pote, Mustafa Yaşınses (Dk.90 Arif), Mehmet Erol, (Dk.80 Emre Kuvvetlişahin), Lawrence Ogbe, (Dk.80 Bünyamin)
Türk Ocağı: Hüseyin E. Tutuş, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Doğukan Altuntaş, Ousman Sillah, İbrahim Köse, Yunus E. İleli (Dk.85 Ümit), Tuğberk Karataş (Dk.46 Remzi), Ömer E. Gül, Mehmet Uçar, İlker Tek (Dk.77 Mahmut)
GOL: Dk.13 Emre Özsin (MTG)
 
AKSA Süper Lig’in 16’ncı haftasında lider Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı’nı konuk ettiği maçı 1-0 kazanarak galibiyet serisini 14 maça yükseltti ve kendi rekorunu geliştirdi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede tek gol Emre Özsin’den geldi. Lider Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle 46’ya yükseltti. Türk Ocağı aldığı mağlubiyet sonrasında 10 puanda kaldı.
Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle birlikte galibiyet serisini 14 maça taşıyarak yeni bir rekora imza attı.
 
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