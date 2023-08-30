PUMA’nın yeni sezon topları ilk kez U-14 finalinde kullanılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Resmi Maç Topu Sponsoru Puma’nın tasarladığı ve 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1.Lig’de kullanılacak olan “Puma Orbita 2” maç topları görücüye çıkıyor. 1 Eylül 2023 Cuma akşamı Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak final maçında yeni sezon topları ilk kez U14 yıldızları tarafından kullanılacak.

