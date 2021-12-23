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Polatpaşa farkı

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Polatpaşa farkı
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Nazım ÖZBİL
KKTC Milli Eğitim ve Bakanlığı tarafından organize edilen liselerarası futsal birinciliğinde mücadele eden Polatpaşa Lisesi ikinci maçını da farklı kazandı.
Polatpaşa Lisesi grubun ikinci maçında güçlü rakibi Namık Kemal Lisesi'ni deplasmanda, taraftarı önünde güzel bir oyunsonrasında 4 – 0 yendi.Polatpaşa Lisesi almış olduğu bu farklı galibiyetle grup liderliğini de sürdürdü.
 
 
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